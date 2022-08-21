بالفيديو - مقتل داريا دوغين ابنة الفيلسوف الروسي المعروف باسم «عقل بوتين» بعد انفجار سيارتها

أعلنت وسائل إعلام روسية محلية مقتل ابنة حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد انفجار سيارتها بالقرب من موسكو.

وقالت وسائل الإعلام إن داريا دوغين، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، المعروف باسم «عقل بوتين» قُتلت بعد انفجار سيارتها في أثناء عودتها إلى منزلها.

ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، فليس من الواضح ما إذا كان ألكسندر دوغين هو الهدف المقصود في هذا الحادث.

وعلى الرغم من عدم شغله منصباً رسمياً في الحكومة، فإن دوغين حليف مقرب من الرئيس الروسي، ويقول الخبراء إن كتاباته القومية المتطرفة هي التي شكّلت رؤية بوتين للعالم.

وسبق للفيلسوف الروسي أن أعرب عن دعمه للغزو الروسي لأوكرانيا، وفُرضت عليه عقوبات أميركية عام 2015 لتورطه المزعوم في ضم موسكو لشبه جزيرة القرم عام 2014.

أما ابنته داريا (29 عاماً) فكانت تعمل صحافية ومعلّقة بارزة، وقد أيّدت الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان من المقرر أن يعود دوغين وابنته من فعالية مساء السبت، في نفس السيارة، قبل أن يتخذ الفيلسوف الروسي قراراً في اللحظة الأخيرة بأن يعود كل منهما بمفرده، وفقاً لما نقلته المنصة الإعلامية الروسية «112».

وأظهرت لقطات نُشرت على تطبيق «تلغرام» ولم يتم التحقق من صحتها، دوغين وهو يشاهد احتراق سيارة ابنته وهو في حالة من الصدمة، بينما تصل خدمات الطوارئ إلى مكان حطام السيارة المحترق.



وقالت السلطات الروسية إنها تُجري تحقيقاً في الحادث، مؤكدين أنهم سيقومون بإجراء فحوصات الطب الشرعي لمحاولة تحديد ما حدث بالضبط.