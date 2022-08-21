أمانة بغداد تعلن إحالة 9 قطاع للتطوير شرقي بغداد

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "ذلك جاء خلال زيارة ميدانية لامين بغداد الى مقر بلديتي الصدر الاولى والثانية ولقائه عدد من الموظفين والمراجعين والاستماع لمشكلاتهم ومقترحاتهم والايعاز بمعالجتها وكذلك توجيه الدائرة البلدية بإسراع انجاز معاملات المواطنين مع مراعاة الوضع الاقتصادي والمعاشي لساكنيها"..ونقل بيان الأمانة، عن الأمين قوله إن "أمانة بغداد احالت ٩ قطاعات للتطوير ضمن قاطعي بلديتي الصدر الاولى والثانية وهناك ٢٤ قطاعاً أخرى ضمن الدراسة والتحليل استعداداً لاحالتها قريباً".

واضاف ان "هناك خطة متكاملة لاكساء وتطوير القطاعات ضمن مدينة الصدر لاهميتها وحاجتها للخدمات كونها ذات كثافة سكانية كبيرة".

واشار الى ان "هناك مشروعين مهمين في مدينة الصدر يتضمنان انشاء مجسر في تقاطع ساحة ٨٣ ومجسر آخر في تقاطع ساحة (٥٥) لفك الاختناقات المرورية"، مؤكداً ان "امانة بغداد ماضية بانجاز مشاريع نوعية ضمن مدينة الصدر لاهميتها".



وتابع ان "هناك توجيهات للدائرة البلدية بانجاز معاملات المواطنين وتسهيل اجراءاتها وتفعيل الجباية بما ينسجم والوضع المعاشي والاقتصادي لساكني مدينة الصدر".

كما وجه امين بغداد، وفق البيان، "بضرورة الاهتمام بقطاع النظافة في مدينة الصدر لما تعانيه من افرازات كبيرة يومياً وكذلك تفعيل المكابس والمحطات التحويلية وتصفيرها بشكل كامل"، مبيناً ان " هناك دعم للخدمات البلدية بما يرتقي بواقع المدينة ومتطلبات ساكنيها ".

