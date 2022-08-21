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تشافي يخسر أحد الوافدين الجدد امام سوسيداد بسبب الأزمة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-21 | 12:57

تشافي يخسر أحد الوافدين الجدد امام سوسيداد بسبب الأزمة

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الخليج 365 ـ دوليات

لن يتمكن تشافي هيرنانديز، مدرب ، من التعويل على أحد الوافدين الجدد عند مواجهة ريال سوسيداد، مساء الأحد، في .

وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسييداد في ثاني جولات الليجا، غياب كل من المدافع الفرنسي جولي كونديه، نظرا لعدم قيده حتى الآن، والظهير الأيمن سرجينيو ديست لأسباب فنية.

وينضم اللاعبان الفرنسي والأمريكي إلى الغائبين عن البرسا، مارتن بريثوايت وصامويل أومتيتي، بعد خروجهما تماما من حسابات تشافي، إضافة إلى سرجيو بوسكيتس الذي يقضي عقوبة الإيقاف.


أما المهاجمان بيير إيمريك أوباميانج وممفيس ديباي، المحتمل رحيلهما خلال الأيام المقبلة عن برشلونة، فقد دخلا ضمن المجموعة التي تسافر إلى سان سباستيان.

ويعتمد تسجيل كونديه على تمكن برشلونة خلال الأيام المقبلة من خفض قيمة الرواتب بالنسبة للاعبي الفريق الأول، وفقا لشروط اللعب المالي النظيف المحددة من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وضمت قائمة الفريق الكتالوني 23 لاعبا هم تير شتيجن، وبيكيه، وأراوخو، وديمبلي، وبيدري، وليفاندوفسكي، وأنسو فاتي، وفيران توريس، وممفيس ديباي، وكريستينسن، وبيانيتش، وأوباميانج، وجوردي ألبا، وكيسي، وسيرجي روبرتو، وفرينكي دي يونج، ورافينيا، وإريك جارسيا، وإينياكي بينيا، وبالدي، وجابي، وبابلو توري وأرناو تيناس.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
Alsumaria Tv
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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