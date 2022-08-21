شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتائج جديدة بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وزراة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية دمرت بصواريخ كاليبر مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية كان يحتوي على صواريخ هيمارس الأمريكية في منطقة أوديسا بأوكرانيا.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

- دمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخ كاليبر مستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية ويحتوي على صواريخ هيمارس الأمريكية، في منطقة أوديسا.

- في منطقتي نيكولايف وخيرسون، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 100 شخص و7 وحدات من المركبات المدرعة بضربات القوات المسلحة الروسية.

- استهدفت القوات الروسية أكثر من 30 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوميكايلوفكا بدونيتسك.

- دمرت القوات المسلحة الروسية مستودع وقود تابعا للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيه، حيث كان يحوي على أكثر من 100 طن من الوقود.

- دمرت القوات الروسية مدفعي هاوتزر من طراز M777 بالقرب من كنيازيفكا، في منطقة خيرسون.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسع طائرات دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية واعترضت قذيفة واحدة من طراز" MLRS Alder".

- دمرت القوات المسلحة الروسية نقطة الانتشار المؤقت لتشكيل مسلح أوكراني في دونيتسك.

- منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 267 طائرة حربية، و148 طائرة هليكوبتر، و1785 طائرة دون طيار، و367 صاروخا مضادا للطائرات، و4359 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و810 قاذفات صواريخ متعددة، و3323 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و4984 مركبة عسكرية خاصة.

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الخبراء الروس يدرسون بعناية الأسلحة الغربية التي تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا، وهم يعرفون الآن بالفعل كيفية ردعها ومواجهتها.

وقال شويغو في مقابلة مع برنامج "أخبار الأسبوع"، اليوم الأحد: "بالطبع، يتعامل علماؤنا ومصانعنا معها. نحن ننظر من جانبين. الأول هو إمكانية مكافحة هذه الأسلحة وكيف، وما الذي يمكن أن يجابهها. من ناحية أخرى، كيف يمكن إصابتها، ومعرفة أهم عيوبها. هذا العمل لا يزال مستمرا، وهو يجري بنجاح كبير بشكل عام".

وأشار الوزير بشكل خاص إلى مدفع هاوتزر "أم-777" والأنظمة الصاروخية الأجنبية ومجمعات "NLAW" المضادة للدبابات وصواريخ "جافلين" وأنظمة "ستينغر" والأسلحة النارية الأجنبية وغيرها. وأكد أن مدفع هاوتزر "أم-777" وصواريخ "جافلين"، يتم إصلاحها بشكل صعب للغاية.

وتابع: "لقد تعلمنا التعامل معها ونعرفها ونفهمها ونراها. لكن نطاق إطلاقها أقل مرتين تقريبا من نطاق إطلاق النار من أنظمة "كورنيت" التابعة لنا. في هذا الصدد لا يمكنني تفويت فرصة الإعلان عن أسلحتنا. ويخص ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة وأنظمتنا المضادة للدبابات".

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية تستخدم أحدث الأسلحة خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما فيها مقاتلات "سو-57" وصاروخ "كينجال" (الخنجر) فرط الصوتي.

وقال شويغو، اليوم الأحد، في بث قناة "روسيا-1": "تتمتع الطائرة سو-57 بدرجة عالية جدا من الحماية ضد أنظمة الدفاع الجوي المختلفة، وتتمتع بحماية ضد الصواريخ. هناك الكثير من الأشياء... وما هو الأهم من ذلك هو وجود أسلحة قوية جدا على متنها. وجربنا هذه الأسلحة أيضا، وفحصناها، وهي تعمل بشكل جيد".

وأضاف أنه تم خلال العملية العسكرية الخاصة أيضا استخدام صاروخ "كينجال" (الخنجر) فرط الصوتي الذي تبلغ سرعة تحليقه 10 سرعات الصوت تقريبا، مدققا أن هذا الصاروخ "قادر على تغيير مساره في كل من المستويين الرأسي والأفقي، الأمر الذي يجعل ردعه أمرا مستحيلا".

وتابع: "تم استخدامه خلال العملية العسكرية الخاصة 3 مرات فقط. وكل المرات الثلاث أظهر صفاته الرائعة، الصفات التي لا يتمتع بها أي صاروخ آخر في العالم".