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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبال مميز وحفاوة بالغة بدأت منذ وصول رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مطار العلمين (شمال مصر).

شاهد.. استقبال مميز وقمة ثنائية بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري

وبعد ظهر الأحد، كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث جرت مراسم استقبال رسمية له.



وجرى عقد قمة ثنائية للرئيسين الإماراتي والمصري تناولت تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.



وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية فقد تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

وقال البيان المصري إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس عبدالفتاح السيسي بحثا توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل لحلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، مدينة العلمين المصرية، وبحث مع نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، العلاقات الأخوية بين البلدين.

وكان الرئيس السيسي في مقدمة مستقبلي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله إلى مطار العلمين.



ورحب الرئيس المصري، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون الثنائي والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين.



كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وآخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان في هذا السياق ضرورة اللجوء إلى الحوار والتفاهم والطرق الدبلوماسية لتسوية النزاعات والأزمات بالوسائل السلمية التي تكفل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

اللقاء تطرق أيضا إلى أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

مؤكدين دعمهما جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الازدهار والسلام لشعوبها.

وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، القانون رقم /6/ لسنة 2022 بشأن مؤسسة دبي للإعلام، حيث حدد القانون أهداف واختصاصات المؤسسة، وجهازها التنفيذي على أن تُلحق بمجلس دبي للإعلام.

وتُطبّق أحكام هذا القانون على "مؤسسة دبي للإعلام"، المُنشأة بمُوجب القانون رقم /8/ لسنة 2003، باعتبارها مؤسسة عامة تمارس أعمالها على أسس تجارية، وتتمتع بالشخصية الاعتباريّة، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بمجلس دبي للإعلام.

وحدّد القانون أهداف المؤسسة بما في ذلك المُساهمة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز إعلامي رائد ومُتطور، يستخدم أحدث الوسائل التقنيّة والرقميّة، لتقديم أفضل المواد الإعلاميّة ذات الجودة العالية، إضافة إلى تقديم خدمات إعلامية تنافسية ومتنوعة، تعزِّز من مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في الشّأن الإعلامي، وتُسهم في صناعة المُستقبل، وفق الخطط الاستراتيجيّة التي يعتمِدها مجلس دبي للإعلام في هذا الشأن.

كما أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، المرسوم رقم /11/ لسنة 2022 بتعيين الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسًا لمؤسسة دبي للإعلام، على أن ينشر القانون والمرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما. كما تم تعيين السيد محمد سليمان الملا رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة دبي للإعلام.