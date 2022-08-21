«عقل بوتين».. مصرع إبنة مفكر روسي في انفجار سيارة.. وشكوك حول «اغتيال مدبر»

الشارقة - اميمة ياسر -

لقيت داريا دوجينا، ابنة المفكر الروسي ألكسندر دوجين، والذي يوصف بـ "عقل فلاديمير بوتين"، مصرعها، بعدما انفجرت سيارتها في ضواحي العاصمة موسكو، وفقاً لمسئولين يوم الأحد، فيما يرجح المحققون أن يكون "العمل مدبراً".

وأعلن فرع لجنة التحقيق لمنطقة موسكو، أن الانفجار الذي وقع ليل السبت نجم عن قنبلة زرعت في السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "إس يو في" التي كانت تقودها داريا دوغينا.

وعلّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على الحادث، قائلة إنه في حال ثبت ضلوع أوكرانيا في اغتيال ابنة دوجين فسيكون ذلك من أشكال إرهاب الدولة الذي تتبناه كييف.

ويعد ألكسندر دوجين أحد أبرز مؤيدي أيديولوجية "العالم الروسي" والداعم القوي لإرسال روسيا قوات إلى أوكرانيا.

وعبرت دوجينا عن آراء مماثلة، حيث ظهرت كمعلقة على القناة التلفزيونية القومية "تسارجراد".

وأفادت القناة بأن داريا دوجينا "كانت مثل والدها، في طليعة المواجهة مع الغرب".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن الانفجار وقع بينما كانت داريا عائدة من مهرجان ثقافي حضرته مع والدها.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن شهود عيان قولهم إن السيارة مملوكة لوالدها، وإنه قرر في اللحظة الأخيرة استقلال سيارة أخرى.

وحتى الآن لم يتم تحديد هوية أي مشتبه به على الفور، فيما صرح دينيس بوشلين، وهو رئيس انفصاليي دونيتسك الذين أعلنوا جمهورية من جانب واحد، بأنه يلقي باللوم على أوكرانيا، متحدثاً عمن وصفهم بـ"إرهابيين يحاولون قتل ألكسندر دوجين".