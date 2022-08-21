شكرا لقرائتكم خبر عن 184 طلبا خدميا.. حصاد نشاط النائب محمود تركى خلال دور الانعقاد الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب محمود تركى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام 6 أدوات رقابية من بينهم اقتراح برغبة مد مهلة لتوفيق أوضاع الجمعيات

- 2 كلمة داخل الجلسة

- المشاركة في 45 جلسة عامة

- 69 حضورا باللجان النوعية

- 8 ظهور إعلامى

- المشاركة في 9 ندوات وفعاليات

- 184 طلبا خدميا من بينهم إنشاء وتنفيذ كوبرى على طريق مصر الإسكندرية الزراعى كممر آمن للمواطنين

- المشاركة في 86 زيارة من بينهم لقاء وزير الدفاع وزيارة جامعة الجلالة