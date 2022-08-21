شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: إرادة جيل سيتقدم بترشيحات للمشاركة في الحوار الوطنى بشخصيات تكنوقراط وأكاديميين ومثقفين وخبراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المنضوي تحت رايته 42 حزبا سياسيا، إن الحزب سوف يتقدم بترشيحات إلي الأمانة العامة للحوار الوطني.

وأشار "مطر" إلى أن ترشيحات حزب إرادة جيل تتضمن شخصيات مرقومة من داخل الحزب وخارجه وتتضمن شخصيات تكنوقراط وأكاديمين ومثقفين وخبراء فضلا عن شخصيات عامة، مشددا على أن حزب إرادة جيل يستهدف إنجاح الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وبالنسبة لترشيحات تحالف الأحزاب المصرية، قال النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إن التحالف بدأ في جمع ترشيحات أحزاب التحالف للمساهمة في لجان الحوار الوطني، ويتم تقديم ترشحيات الأحزاب لكمال حسنين رئيس حزب الريادة وأمين التنظيم من أجل جمع هذه الترشيحات وتقديمها لمجلس أمناء الحوار الوطني.

وأوضح "مطر" أن أحزاب التحالف تقدمت بأسماء وقائمة أحتياطي لتلك الأسماء، مؤكدا أن تحالف الأحزاب يجدد ثقته في قدرة كل من سيشارك في الحوار المرتقب على الارتقاء به بما يتفق مع أهميته كمبادرة رئاسية تمثل تطوراً مهما في الحياة السياسية المصرية، موضحا أنهم جميع الأحزاب المنضوية تحت تحالف الأحزاب المصرية ترفع شعار بالحوار نجني الثمار.