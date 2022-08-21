رحلة الآلام تملأ الأرض بركة.. هنا دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بأسيوط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير : محمود عجمي

تصوير: نادر نبيل

رحلة مقدسة مليئة بالآلام والمتاعب ملأت الأرض بركة وبارك الله شعب مصر بمرور رحلة السيدة العذراء مريم هى وطفلها المسيح عيسى عليه السلام، هربًا من من بطش الرومان والملك هيرودس بفلسطين، وصولاً إلى جبل أسيوط الغربي حيث احتمت داخل مغارة في حضن الجبل.

وقال الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس دير السيدة العذراء بدرنكة: "إن دير السيدة العذراء بجبل قرية درنكة، يُعدُّ من أشهر الأديرة في مصر والعالم وذلك لكونه آخر محطات رحلة العائلة المقدسة، ويقع على بعد 10 كم من مدينة أسيوط و3 كم من قرية درنكة، ويرتفع أكثر من 100 متر عن سطح البحر، وكان يتم اللجوء إلى كنيسة المغارة للاحتماء من فيضان النيل منذ أيام الفراعنة".

وأشار أسقف أسيوط إلى أن أهمية دير السيدة العذراء بجبل درنكة في أسيوط، تعود إلى مجيء العائلة المقدسة لأسيوط، إذ قدمت السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل صغير وبصحبة القديس يوسف النجار، بعد أن تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو البلاد المصرية، ومنها إلى صعيد مصر حتى مدينة أسيوط، ثم إلى جبلها الغربي، حيث المغارة المعروفة التي حلت بها العائلة المقدسة.

ولمزيد من متابعة تغطية موقع الخليج 365 لاحتفالات صيام العذراء بدير درنكة بجبل أسيوط علي مدار أسبوعين.

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