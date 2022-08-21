قتل طفلة فشل في اغتصابها.. الثأر وجريمة شرف وراء مقتل عامل في مغسلة سيارات بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

كشفت المباحث الجنائية، ملابسات مقتل عامل في مغسلة سيارات بمنطقة المنشية في مدينة قنا، بعد الاعتداء عليه بالشوم من قبل ثلاثة أشخاص.

وأفادت التحريات أن المجني عليه مريض نفسي قضى عقوبة سجن بالحبس لمدة عام بتهمة قتل طفلة 5 سنوات بعد فشله في اغتصابها داخل منزل مهجور بإحدى قرى مركز نقادة، وذلك قبل بلوغه 18 عاما، وعقب خروجه من السجن هرب من القرية خشية انتقام أسرة الطفلة، إلا أن أسرة الطفلة تمكنت من تحديد مكان عمله بمنطقة المنشية في مدينة قنا، واعتدت عليه بالشوم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثأرا لمقتل طفلتهم في مارس من عام 2019.

وتكثف المباحث الجنائية جهودها لضبط المتهمين بقتل العامل، بعد أن جرى تفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة المنشية.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً الجمعة الماضي يفيد بمصرع عامل إثر الاعتداء عليه بالضرب على يد آخرين بمنطقة المنشية بجوار الأحوال المدنية بمدينة قنا.

انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع مؤمن ناجح علي أحمد، 20 عاماً، عامل بمغسلة سيارات، مقيم في مركز نقادة بمحافظة قنا، على يد آخرين تعدوا عليه بالضرب؛ بسبب خصومة ثأرية.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.