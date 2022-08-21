359 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني في اللغة الفرنسية ببني سويف دون عقبات

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أدى طلاب الثانوية العامة ببني سويف، والبالغ عددهم 359 طالبا وطالبة طالباً وطالبة موزعين على 7 لجان على مستوى إدارات التعليم، امتحان الدور الثاني في مادتي اللغة الأجنبية الثانية"اللغة الفرنسية"، والتربية الوطنية، اليوم الأحد، وسط حالة من الهدوء التام ودون أي عقبات.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على متابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات في المدارس المخصصة كلجان على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، وشدد على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية، وذلك أسوة بما جرى تنفيذه في الدور الأول.

وأشار محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم إلى انتظام أعمال الامتحان في أجواء سلسة وهادئة وبدون أية معوقات، لافتا إلى وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من توزيع أوراق الأسئلة على اللجان، حتى تجميع أوراق الإجابات، ونقلها إلى لجنة النظام والمراقبة.