دراسة تكشف: هل تشرب القهوة سادة؟.. إذن أنت عدواني

محمد اسماعيل - القاهرة - دويتشه فيله

كشفت دراسة علمية أجراها باحثون في جامعة إنسبروك النمساوية، أن الأشخاص الذين يميلون إلى شرب القهوة بقليل من السكر أو سادة، أكثر عدوانية من الأشخاص الذين يحبون القهوة بكثير من السكر.

وقال موقع "بيزنيس إنسايدر"، الذي نشر ملخصا للدراسة، إن الباحثين كريستينا ساجيوجلو وتوبياس جريتيماير، الباحثين في علم النفس بجامعة إنسبروك، سبق أن توصلا إلى نتيجة مفادها أن الأشخاص الاجتماعيين يحبون الأطعمة والمشروبات حلوة المذاق، بما فيها القهوة.

وفي الدراسة الجديدة أراد الباحثون معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يحبون الأطعمة والمشروبات مرة المذاق؛ مثل القهوة السوداء لديهم أيضًا شخصية أكثر عدائية.

وانطلق الباحثون من حقائق علمية أثبتت أن تفضيل هذا الذوق على ذلك يعود إلى حد كبير إلى الجينات. كما يمكن أن تؤثر تجارب التذوق للجنين في الرحم وبعد الولادة أيضًا على التفضيلات مدى الحياة.

وفي دراسة سابقة أثبت الباحثان الباحثين كريستينا ساجيوجلو وتوبياس جريتيماير أن التجارب مع الأطعمة والمشروبات المرة يمكن أن تدفع الناس لإصدار أحكام سريعة على أقرانهم بشدة فيتفاعلوا بسلوك أكثر عدائية بشكل عام. لذلك فالأشخاص الذين يشربون الأشياء المرة تتأثر شخصيتهم بشكل سلبي بسببها.

واستعان الباحثان في دراستهما الجديدة في إنسبروك بـ 500 مشارك طرحت عليهم أسئلة حول طبيعة شخصيتهم ومذاق المشروبات والمأكولات المفضلة لديهم؛ هل هي حلوة أم مرة.

وطُلب من المشاركين توضيح مدى إعجابهم بالأطعمة الحلوة والحامضة والمرة والمالحة. ثم أجاب المشاركون على أسئلة تتعلق بشخصيتهم، حسب المجلة العلمية "أبيتيت" التي نشرت الدراسة. وبعد تقييم الأجوبة اتضح للباحثين صحة فرضيتهم. فالأشخاص العدائيون والنرجسيون قالوا إنهم يحبون الأطعمة والمشروبات المرة مثل القهوة السوداء.

وكلما أحب شخص الطعام والمشروبات المرة، زادت احتمالية أن يكون لديه شخصية عدائية تجاه الآخرين، يضيف موقع "بيزنيس إنسايدر". ورغم ذلك؛ ينصح الخبراء بعدم المبالغة في كمية السكر في القهوة.