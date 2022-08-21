ضبط 26 طن منظفات مجهولة المصدر في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مباحث التموين في القليوبية حملة تموينية مكبرة على الأسواق ومحلات بيع المنتجات ومخازن السلع لضبط الأسواق والسلع المغشوشة والمقلدة.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن بدون ترخيص لتعبئة المنظفات الصناعية وثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها مقطعات دواجن مجهولة المصدر وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث التموين يفيد شن حملة تموينية مكبرة لضبط السلع وأماكن تخزين المواد الغذائية والمنشآت الصناعية غير المرخصة أسفرت الحملة التي شاركت فيها مديرية تموين القليوبية عن ضبط مخزن لتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص عير به على 26.500 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض"، معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

كما جرى ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ضبط بها 3.4 طن مقطعات دواجن بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة قبل طرحها في الأسواق.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.