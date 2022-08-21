676 طالبًا يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الدور الثاني للثانوية العامة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أدى 676 من طلاب محافظة البحيرة، اليوم الأحد، امتحان الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، في مادة اللغة الأجنبية الثانية، وذلك من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 702 طالبا، وتغيب 26 طالبا بنسبة حضور 96.3%.

وصرح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد طلاب الدور الثانى بالبحيرة يبلغ 7160 طالب وطالبة على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية (2562 أدبي _ 4265 علمي علوم _ 333 علمي رياضة) يؤدون الامتحانات داخل 18 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية بالمحافظة وفقا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم.

وأشار الديب إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة بلجان سير الامتحانات، والتنسيق مع مديرية أمن البحيرة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الامتحانات والتشديد على التصدى لمحاولات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أية مخالفات تحدث داخل اللجان.