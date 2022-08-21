استمرار حبس سائق متهم بالتحرش وضرب فتاة.. والمتهم: "رفضت تدفعلي الأجرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي العارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بفتاة في الوراق، اثناء استقلالها السيارة، والتعدي عليها بالضرب في الوراق

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة تفاصيلها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهم، ناكرا الاتهامات التي وجهت له ، "محصلش ومتحرشتش بها ولا اعتدي عليها، كل اللي حصل، أن الفتاة ركبت هي وشخص آخر، وفي منتصف الطريق نزل الشخص وتركها، وقالت لي مش مش معايا فلوس الأجرة، فاوقفت السيارة وطلبت منها أنها تنزل، لاني كان تمن التوصيلة 150 جنيه".

وتابع المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أن الفتاة أجرت مكالمة هاتفية من هاتفي وتحدثت مع شقيقتها حول طلبي للأجرة، وطلبت التحدث معها فأبغتها بثمن الأجرة، "فصرخت، وقالت ليه هي راكبة منينن، وبعدها علمت بث لفيديو تتهمني بالتحرش" بعد ذلك تم القبض عليا.

كانت كشفت أجهزة الأمن ملابسات ماتم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا تعرض إحدى الفتيات لمحاولة تحرش من قِبل سائق سيارة أجرة "تاكسي" والتعدي عليها بالضرب بمنطقة الوراق شمال الجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة وتم تحديد الفتاة المشار إليها، وبسؤالها أيدت ماسبق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.