شكرا لقرائتكم خبر عن سترلينج يفتح النار على مانشستر سيتي: رحيلي لم يكن بطريقة لائقة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عبر رحيم سترلينج لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي ونجم فريق مانشستر سيتي السابق عن شعوره بالضيق بسبب الطريقة التي رحل بها عن صفوف فريق السيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية تصريحات النجم الإنجليزي رحيم سترلينج التي ابدى فيها استياءه بسبب عدم تقديره بالشكل اللائق قبل رحيل عن السيتي في الميركاتو الحالي.

وقال سترلينج:"الكل يحتاج أن يشعر بالحب ولكن في كرة القدم الأمور مختلفة، عندما يتم الاستهزاء بقلبك وتضحي بأعياد ميلاد أطفالك ويتم معاملتك بطريقة سيئة، فكل هذه الأمور تجعلك تصاب بخيبة الأمل".

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وأكمل سترلينج:"شعرت بالغضب كثيرا ولكن ليس بعد الآن، فكل هذه الأمور كانت في الماضي وأنا أركز فقط الآن على الحاضر، أنا الآن في تشيلسي وأصبحت لدي الفرصة للعب وإظهار قدراتي مرة أخرى داخل الملعب".

وأضاف:"هناك أشياء عديدة جعلتني أغادر السيتي، ولكنني لم أشك وكنت مستعد لأي تحدي ولكن في النهاية ادركت بأنه لا جودة لخوض تحدي أو معركة لن تفز بها في الأخير".

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وأختتم سترلينج حديثه قائلا:"إن لم تكن سعيدا فعليك البحث عن بدائل ولاستعادة تلك السعادة يجب أن تبحث عن فرصة أخرى أمامك، لقد نجحت في تحقيق العديد من الألقاب والآن أردت أن أفكر في نفسي وما هو الأفضل لي ولمستقبلي".