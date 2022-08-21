ضبط 3,2 أطنان من الكوكايين في الإكوادور متّجهة إلى أوروبا

الإكوادور (أ ف ب).

ضبطت السلطات الإكوادورية 3,2 أطنان من الكوكايين على الأقل، كان طنّان منها مخبّآن في حاوية محمّلة بالموز متّجهة إلى أوروبا، وفق ما أعلنت الشرطة السبت.

وجاء في تغريدة للشرطة أن «التحقيقات أتاحت ضبط أكثر من طنّين من الكوكايين بداخل حاوية في غواياكيل (في غرب البلاد) كانت متّجهة إلى أوروبا».

وتابعت الشرطة أن «تفتيش حاوية للموز معدّة للتصدير أتاح من جهة أخرى العثور على 87 علبة (بمجموع) طن و213 كيلوغراما من الكوكايين» في ميناء آخر في مقاطعة غواياس الساحلية في غرب البلاد.