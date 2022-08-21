شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح قبل مباراة اليونايتد: لا أريد أن أضع الزيت على النار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواجه فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره مانشستر يونايتد غدا الإثنين الموافق 22 من أغسطس الجاري في المباراة الختامية للجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ولايزال يسعى ليفربول لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم في الدروي الإنجليزي بعد أن تعثر في أول مباراتين بالدوري أمام فولهام وكريستال بالاس بالتعادل 2-2 و1-1 على التوالي.

مانشستر يونايتد يعاني بعد الخسارة أول جولتين

في المقابل، يعاني مانشستر يونايتد أيضا من عدم تحقيق أي نقطة سواء تعادل أو ثلاث نقاط من فوز بعدما خسر أمام برايتون وبرينتفورد في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1 و4-0.

وقبل المباراة شدد صلاح أن المواجهة ستكون لها طابع خاص مهما تغيرت الأحداث والمناسبات في ظل الصراع بين الفريقين الدائم.

تصريحات صلاح قبل مباراة اليونايتد

وقال صلاح في تصريحاته قبل اللقاء:"مباراة مانشستر يونايتد مباراة خاصة بالنسبة للمدينة والمشجعين ولها طابع خاص في جميع أنحاء العالم، ربما هما أكبر فريقين في تاريخ إنجلرتا، هي مباراة خاصة للجميع".

وأضاف:"اليونايتد والسيتي وتشيلسي وآرسنال كل هؤلاء فريق كبيرة ودائما تريد أن تلعب ضدهم ودائما ما تكون المباريات ديربي أمامهم والمنافسة دائما ستكون موجودة".

وأكمل صلاح:"المنافسة الشرسة بين ليفربول ومانشستر يونايتد ستكون موجود إلى الأبد ولأنهما من منظور التاريخ الخاص بأكبر فريقين في إنجلترا".

وعندما سُئل صلاح عن خسارة مانشستر يونايتد مباراتين وقد تكن هذه المباراة الثالثة التي يخسرها الفريق الإنجليزي قال:"لا أريد أن أضع الزيت على النار، لكنهم متحمسون بالطبع للمواجهة ونحن أيضا متحمسون ولذلك دعونا نرى ما سيحدث في اللقاء".