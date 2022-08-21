اليابان تفكر في نشر صواريخ بعيدة المدى لمواجهة الصين

21 أغسطس , 2022
مشهد عام في اليابان (أ ف ب).
ذكرت صحيفة «يوميوري» اليابانية اليوم الأحد أن اليابان تدرس نشر ألف صاروخ كروز طويل المدى لتعزيز قدرتها على الهجوم المضاد ضد الصين.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر حكومية إن الصواريخ ستكون أسلحة حالية معدلة لتوسيع مداها من 100 كيلومتر إلى ألف كيلومتر.
وأضافت يوميوري أن الأسلحة، التي ستطلقها السفن أو الطائرات، ستتمركز بشكل أساسي حول جزر نانسي الجنوبية وقادرة على الوصول إلى المناطق الساحلية لكوريا الشمالية والصين.
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