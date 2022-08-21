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الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدا من ٥ مليون وحتى ٥٠ مليون بالنسبة للموظفين والمنتسبين و سلف العقود تبلغ ٥ و ١٠ مليون وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات . واضاف ان الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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