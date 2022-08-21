مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

ويعتزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السفر الى مصر بعد الجلسة، للمشاركة في قمة عربية يشارك فيها كل من العراق ومصر والاردن والامارات وقطر.

