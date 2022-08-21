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عدسة السومرية توثق عمليات الإنقاذ من داخل قطارة الإمام علي (صور وفيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وثقت عدسة السومرية، عمليات الإنقاذ التي تجريها فرق الدفاع المدني لإخراج العالقين تحت الأنقاض جراء انهيار التربة في قطارة الإمام علي (عليه السلام).
وتسبب انهيار تلة ترابية في قطارة الامام علي بمحافظة كربلاء، بإصابة ومحاصرة عدد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وبحسب مديرية الدفاع المدني فإن سبب الحادث كان تشبع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة، ما أدى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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