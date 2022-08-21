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انت الان تتابع خبر عدسة السومرية توثق عمليات الإنقاذ من داخل قطارة الإمام علي (صور وفيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وثقت عدسة السومرية، عمليات الإنقاذ التي تجريها فرق الدفاع المدني لإخراج العالقين تحت الأنقاض جراء انهيار التربة في قطارة الإمام علي (عليه السلام).
وتسبب انهيار تلة ترابية في قطارة الامام علي بمحافظة كربلاء، بإصابة ومحاصرة عدد من الأشخاص تحت الأنقاض.
وبحسب مديرية الدفاع المدني فإن سبب الحادث كان تشبع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة، ما أدى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين.