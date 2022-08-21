عدسة السومرية توثق عمليات الإنقاذ من داخل قطارة الإمام علي (صور وفيديو)

وتسبب انهيار تلة ترابية في قطارة الامام علي بمحافظة كربلاء، بإصابة ومحاصرة عدد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وبحسب مديرية الدفاع المدني فإن سبب الحادث كان تشبع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة، ما أدى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين.