انت الان تتابع خبر اندلاع حريق كبير في الفلوجة وانباء عن وفيات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "الحريق اندلع في معمل للنجارة في شارع الاطباء الشهير وسط الفلوجة، وذلك اثر خطأ ارتكبه أحد العمال مما تسبب باشتعال مادة البنزين"، مبينا أن "النيران أتت على المعمل بالكامل".



وأضاف ان "الحريق أدى إلى اصابة شخصين من العاملين في المعمل بحروق، وتم نقلهما إلى المشفى"، لافتا الى أن "بعض الانباء تحدثت عن وفاتهما قبل الوصول الى المشفى".