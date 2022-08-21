شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "التنسيقية فى أسبوع" يرصد أبرز أنشطة أعضاء التنسيقية الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط برنامج "التنسيقية فى أسبوع" المذاع على قناة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يقدمه أحمد عبد الصمد، الضوء على أبرز أنشطة أعضاء التنسيقية خلال الأسبوع الماضى، والذى جاء على رأسها لقاء وفد من التنسيقية سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، مريم الكعبي، في مقر السفارة، لتعزيز العلاقات بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الثقافية.

كما تناول البرنامج، استقبال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وفداً من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر الوزارة بالمعادي، في إطار استكمال تنفيذ لجنة المناخ في التنسيقية استراتيجيتها الخاصة للاستعداد لقمة المناخ 27Cop، والتي تستضيفها مصر بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، وكذلك مشاركة وفد التنسيقية في فاعليات ملتقى الشباب العربي لبناء الوعي والذي نظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة _ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني والمنعقد تحت شعار :"أجيال تدعم قضايا الأمة ".

كما ركز البرنامج على مشاركة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، الذي أقيم تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج .