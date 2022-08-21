بالصور| "كتر خيرك" مسابقة في حفظ القرأن الكريم بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت قرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تنظيم مسابقة في حفظ القرآن الكريم بالقرية وشارك بها أكثر من 300 شاب وفتاة وبراعم، وجرى تقسيم حفظ القرآن لخمسة أقسام توزع الدرجات حسب إتقان وحفظ كل متنافس، وفاز بالجوائز الأولى 32 متسابقا، فضلاً عن تشجيع جميع المتسابقين بهدايا تحفيزية حتى من لم يحالفه الحظ نال هدية.

"محمد ربيع" أحد الشباب الثمانية القائمين على تنظيم المسابقة، أوضح لـ"الخليج 365" أن المسابقة يجري تنظيمها للعام الرابع، وشهدت تكريمًا لشيوخ رحلوا عن عالمنا وعُرف عنهم حسن الخلق والسيرة الطيبة أو حفظ القرآن، وذلك من خلال تسمية الجوائز باسمهم كونهم حفظوا القرآن الكريم ونبغوا فيه، فاستحقوا أن تُخلد أسمائهم بين الأجيال الجديد بالقرية وتسلم الجوائز عائلات الشيوخ.

أضاف "ربيع" أن دروعًا ومبالغ مالية وشهادات تقدير وُزعت على المشاركين، وسلّم الجوائز مشايخ القرية وكبار الأساتذة تقديرًا لهم.

جدير بالذكر أن فريق شباب "كتر خيرك" انخرطوا في العمل التطوعي منذ عام 2013، وكانت لهم أيادي بيضاء خلال جائحة كورونا وساهموا في توفير مرتبات لفقراء قريتهم، إيمانًا بدورهم وذلك خالصًا لله.