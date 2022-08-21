ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة، والكابوريا، والسبيط والكاليماري، اليوم في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد الخليج 365 أسعار الأسماك والمأكولات البحرية وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

ارتفع كيلو السمك البلطي جنيهين ليتراوح بين 29 و33 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات، بين 70 و90 جنيهًا.

وصعد سعر كيلو السبيط والكاليماري 4 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيهًا و200 جنيه.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 6 جنيهات ليتراوح بين 30 و76 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 60 و145 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 64 و 85 جنيهًا.