مصرع سائق سقط من أعلى منزله بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي سائق مصرعه، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي بالمخ، بسبب سقوطه من أعلى سطح منزله، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا أشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "حاتم. م" 37 عامًا سائق ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.

أفادت زوجته "منال. م" 25 عامًا ربة منزل بأنه أثناء تواجد زوجها المذكور أعلى سطح الطابق الأول بالمنزل اختل توازنه وسقط أرضًا بحوش خلف منزلهما ملك "علي. س" 62 عامًا مزارع، ما نتج عنه وفاته، ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.