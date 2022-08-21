بسبب تسرب الغاز.. حريق في منزل دون خسائر بشرية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت مدينة المنشاة جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الأحد، اندلاع حريق في حوش ملحق بمنزل، جرت السيطرة على الحريق وإخماده، دون خسائر بشرية بأحد، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بحوش بناحية بندر المنشاة.

تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك "محمود. س" 37 عامًا عامل، جرت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

وأرجع المذكور سبب الحريق إلى تسرب غاز من اسطوانة بوتاجاز مع وجود مصدر حراري، وأضاف باحتراق كمية من البوص وجذوع النخيل، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.