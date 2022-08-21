أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البطاطس بين 3 و5 جنيهات.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 15 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و7 جنيهات.

التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.