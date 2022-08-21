ولي العهد السعودي يحضر «نزال البحر الأحمر»... الحدث الأكبر في عالم الملاكمة

21 أغسطس , 2022
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى حضوره «نزال البحر الأحمر» في جدة (الإخبارية السعودية)
حضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، منافسات «نزال البحر الأحمر» التاريخي في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
وجمعت الأمير محمد بن سلمان، أحاديث ودية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ووزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والملاكم البريطاني السابق نسيم حميد، وعدد من الحضور.
ويأتي هذا الحدث الأكبر في عالم الملاكمة بتنظيم من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للعبة، وحسم من خلاله الأوكراني أولكسندر أوسيك لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل أمام البريطاني أنتوني جوشوا.
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