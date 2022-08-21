روسيا تعلن إخماد 52 حريقا في غاباتها خلال يوم

وقال جهاز إطفاء حرائق الغابات في بيان إنه تم خلال يوم 20 آب إخماد 52 حريقا في الغابات امتدت على مساحة 265 هكتارا".

وبحلول منتصف ليل 21 آب، كان هناك 90 حريقا امتدت على مساحة 102،883 هكتار، تم التحكم فيها وإخمادها.



وتم تسجيل أكبر منطقة من الحرائق في جمهورية ياقوتيا حيث اندلعت سبع حرائق على مساحة 80.889 هكتار.