يد الناشئين تبحث تعويض 'خيبة' السعودية من بوابة اليابان

وتعد مباراة اليوم صعبة على منتخبنا الذي تعرض أمس إلى خسارة ثقيلة أمام الأخضر السعودي في مستهل مشوار البطولة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ، وتخلف منتخبنا الذي خالف القواعد بارتدائه الملابس الزرقاء الكاملة في الشوط الأول بفارق 14 هدفا 23 / 9 ،بعد أداء سعودي قوي ومهارات فنية عالية وتنوع في التهديف، بينما ظهر ضعف الأداء والإعداد على لاعبي منتخبنا منذ بداية اللقاء.ويلتقي اليوم أيضا ضمن بطولة آسيا للناشئين السعودية مع قطر ثم الهند مع إيران، ويلتقي الإمارات بفريق الكويت، وأخيرا يواجه كوريا الجنوبية البحري.

ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب السعودية واليابان وقطر والإمارات والكويت.

