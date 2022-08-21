شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الآثار السلبية للزيادة السكانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النمو السكاني في مصر كان له أثرًا سلبيًا على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة؛ فنجد الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل في التالي:

- زيادة الاستهلاك لدى الأفراد.

- زيادة نفقات الدولة على الخدمات.

- انتشار ظاهرة البطالة.

- الانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص.

- ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية.

- انهيار المرافق العامة.

- صعوبة رعاية الأبناء.

- انخفاض المستوى المعيشي للأسرة.

- عمالة الأطفال.

- كثرة الخلافات الأسرية.

- ضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين.

- زيادة الضغط النفسي والعصبي على الوالدين.

