شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الآثار السلبية للزيادة السكانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - النمو السكاني في مصر كان له أثرًا سلبيًا على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة؛ فنجد الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل في التالي:- زيادة الاستهلاك لدى الأفراد.
- زيادة نفقات الدولة على الخدمات.
- انتشار ظاهرة البطالة.
- الانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص.
- ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
- انهيار المرافق العامة.
- صعوبة رعاية الأبناء.
- انخفاض المستوى المعيشي للأسرة.
- عمالة الأطفال.
- كثرة الخلافات الأسرية.
- ضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين.
- زيادة الضغط النفسي والعصبي على الوالدين.