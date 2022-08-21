22 قتيلا على الأقل في حادثَي سير في تركيا

اسطنبول: قتل 32 شخصاً على الأقل وأصيب 50 آخرون السبت في حادثين مروريين في جنوب شرق تركيا، وفق وسائل إعلام تركية.

وقتل 16 شخصًا وأصيب 21 في حادث السير الأول بين سيارة إسعاف وحافلة على طريق سريع يربط مدينة غازي عنتاب بمدينة نيزيب.

وأكدت وكالة الأنباء التركية "ديميرورين" أن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق صحافي كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.

وبين القتلى ثلاثة عناصر اطفاء واربعة مسعفين وصحافيان من وكالة انباء تركية بحسب وسائل الاعلام المحلية.

واظهرت مشاهد بثتها الوكالة التركية القسم الخلفي لسيارة إسعاف مدمرا جزئياً والحافلة على جانبها وقسمها الأمامي محطما.

وبعد بضع ساعات قتل 16 شخصاً آخرون على الأقل وأصيب نحو ثلاثين على بعد 250 كلم شرقاً في حادث دهس بشاحنة، وفق ما أعلن وزير الصحة التركي السبت.

وقال الوزير فخر الدين قوجة على تويتر "لقي 16 شخصاً حتفهم وأصيب 29 آخرون بينهم 8 في حالة حرجة في حادث وقع بعد تعطل مكابح شاحنة دهست حشداً في ديريك" في محافظة ماردين.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام تركية سائقًا فاقداً السيطرة على شاحنته يصطدم بأقصى سرعة بسيارات عدة ويدهس مشاة يحاولون الفرار.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بأن حادثاً مرورياً بين ثلاث سيارات وقع في المكان نفسه قبل فترة وجيزة، وكانت فرق إنقاذ في الموقع عندما دهست الشاحنة الحشد.