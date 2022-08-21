سماعة لاسلكية تعمل بلا توقف من أديداس

20 أغسطس , 2022 نيويورك: أطلقت شركة أديداس سماعة لاسلكية جديدة باسم RPT-02 Sol تعمل بالطاقة الشمسية، نظير سعر يبلغ 230 يورو. وأوضحت الشركة الألمانية أن شريط الرأس مزود بخلايا شمسية بتقنية Powerfoyle، والتي تحول أشعة الشمس إلى طاقة، مما يعني توافر طاقة لانهائية للبطارية. وبدون الطاقة الشمسية، تتمتع البطارية بفترة تشغيل تصل إلى 80 ساعة، ويمكن شحنها عبر منفذ USB-C. وتمتاز السماعة الجديدة بمقاومة العرق والمطر وفقاً لفئة الحماية IPX4؛ لذا فهي تخاطب الرياضيين في المقام الأول.

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