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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن الرباط تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بشأن ملف الصحراء المغربية.

العاهل المغربي: الرباط تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق إنجازات كبيرة

وشدد الملك، في خطاب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، على الدعم الكبير الذي صارت تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد لإنهاء النزاع.



وتابع العاهل المغربي "نوجه رسالة للجميع بأن ملف الصحراء المغربية هو معيار صداقتنا مع الدول، مشددا على وحدة الأراضي المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية".

وأشاد بموقف الجارة إسبانيا، واصفا إياه بالواضح والمسؤول "التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع وحقيقته، وقد أسس هذا الموقف الإيجابي لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية لا تتأثر بالظروف الإقليمية".



واستطرد أن نحو 30 دولة قامت بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمغرب، تجسيدا لدعمها الصريح للمملكة ولمغربية الصحراء.

وذكر الملك محمد السادس أن موقف واشنطن بشأن الصحراء المغربية يشكل حافزا لوحدة أراضي المغرب، في إشارة إلى القرار الذي اتخذته واشنطن في ديسمبر/كانون الأول 2020.



وجدد العاهل المغربي شكر بلاده لزعماء الدول العربية، خاصة الأردن ودولة الإمارات والبحرين وجيبوتي وجزر القمر، التي فتحت قنصليات في العيون والداخلة، قائلا "نشكر باقي الدول العربية التي أكدت باستمرار دعمها لمغربية الصحراء وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن".

ودعا العاهل المغربي، بعض الدول الشريكة للمغرب إلى "توضيح مواقفها" بشأن مغربية الصحراء.