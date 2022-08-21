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"لو اتساب يصل لسعر أعلى".. هاني جنينة: سعر الدولار تحت السيطرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إن سعر الدولار تحت السيطرة، قائلا: "لو اتساب في هذه الظروف هيطلع لسعر أعلى من كده".

أوضح هاني جنينة، خلال حواره مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر "ام بى سى مصر"، فهناك المعروض من الجنيه المصري والمعروض من الدولار، وفي حالة حدوث توازن بينهما يحدث استقرار في سعر الصرف.

وتابع: سعر الدولار يساوي 120 لفئة العملة المحلية للأرجنتين، وهي العملة التي كانت توازي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.

وأوضح هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن سعر الصرف في الأرجنتين قفز بسبب عدم الاهتمام بسياسة الانفاق الخاصة بالمشاريع المحلية الضخمة التي لا تدر عائدا مناسب على المدى القريب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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