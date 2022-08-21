إجراءات قاسية.. خبير اقتصادي يوضح طلبات صندوق النقد الدولي من مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إن شروط صندوق النقد الدولي أصبحت صارمة.

أوضح هاني جنينة، خلال حواره مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر "ام بى سى مصر"، إن الصندوق طلب من مصر صلبات قاسية، أولها الدعم، حيث لا يفضل الصندوق الدعم العيني، لأنه يهدر موارد الدولة.

وتابع: أهم بنود الدعم هي الخبز الذي لم يتحرك سعره منذ الثمانينيات، والسولار، حيث نستهلك سنويا 10 مليار لتر، وهو رقم ضخم قد يصل لـ 50 مليار جنيه سنويا.

وأوضح هاني جنينة أن الملف الثاني هو الملف الثاني هو تخارج الدولة تدريجيا من الاقتصاد.