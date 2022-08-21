مسؤول إيراني: المحادثات مع السعودية وصلت إلى مرحلة إعادة العلاقات الجيدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، إنّ المحادثات مع السعودية وصلت إلى مرحلة إعادة العلاقات على المستوى الجيد.

وقال عموئي، في تصريحات لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أمس السبت: "وصلت المحادثات مع السعودية إلى إعادة العلاقات إلى المستوى الجيد".

وتابع: "إجراء محادثات دبلوماسية بين البلدين قريبا، إذ من شأن ذلك أن يكون مقدمة لإحياء العلاقات السياسية".

وقال المتحدث الإيراني "مع أنّ إيران قد تنتقد مواقف السعودية في القضايا الإقليمية والدولية، إلا أن هذا لا ينفي وجود علاقة ثنائية لمتابعة القضايا وتبادل الآراء في مختلف القضايا".

وأوضح عموئي أنّ "بناء العلاقات الثنائية وتقويتها وتنشيطها مسألة مهمة تتطلّب العمل والوقت، ولا ينبغي أن نتوقع تحقيق هذه الأهداف على الفور، ولكن في جميع القضايا، ينصب تركيزنا الأساسي في الحفاظ على المصالح الوطنية وتأمينها".

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، منذ أيام، عن توقّع بلاده أن تستأنف السعودية علاقاتها بإيران بناء على المصالح المشتركة وما جرى التوصل إليه من اتفاقيات خلال المفاوضات بين البلدين، وأشاد بهذا الصدد بإرسال الكويت سفيراً إلى طهران، بحسب ما ذكرته الوكالة الإيرانية.



(د ب أ)