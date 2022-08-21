شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار السياسات وتفعيل الخطط.. اعرف أبرز اختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، اختصاصات مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية كالآتي:

1 - إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية.

2 - اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.

3 - تفعيل خطط واتفاقيات وبروتوكولات التعاون الدولي المختلفة وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية.

4 - اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز.

5 - الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للمركز على مستوي الجمهورية.

6 - قبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراضها بعد الحصول على الموافقات المتطلبة قانونا.