بالصور.. السيطرة على حريق محدود في كنيسة مارجرجس بشبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني أن قوات الحماية المدنية في القاهرة سيطرت على حريق محدود نشب بكابل كهرباء في حوش كنيسة مارجرجس في منطقة شبرا مصر.

وقال المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - لمصراوي، مساء اليوم السبت، إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق محدود داخل كنيسة مار جرجس بمنطقة جزيرة بدران بشبرا مصر.

وانتقلت على الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف.

ورجحت التحريات أن الحريق محدود بكابل كهرباء.