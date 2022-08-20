جفاف أوروبا يكشف سفن الحرب العالمية الثانية

شهدت أنحاء أوروبا أسابيع من الجفاف في مستويات المياه في الأنهار والبحيرات ووصلت إلى مستويات لا يتذكرها الكثير مما كشف عن كنوز غارقة في المياه منذ فترة طويلة وبعض المخاطر غير المرغوب فيها كسفن وقنابل الحرب.

كما أعيد إحياء ذكريات موجات الجفاف الماضية في ألمانيا من خلال عودة ظهور ما يسمى بـ «أحجار الجوع» على طول نهر الراين.

ستونهنج الإسبانية

ففي إسبانيا، التي عانت أسوأ موجة جفاف منذ عقود، كان علماء الآثار سعداء بظهور دائرة حجرية من عصور ما قبل التاريخ أطلق عليها اسم «ستونهنج الإسبانية» والتي عادة ما تغطيها مياه أحد السدود.

وتُعرف الدائرة الحجرية رسميًا باسم Dolmen of Guadalperal، وهي حاليًا مكشوفة تمامًا في أحد أركان خزان Valdecanas، في مقاطعة كاسيريس بوسط البلاد، حيث تقول السلطات إن مستوى المياه قد انخفض إلى 28 % من السعة.

وقد اكتشفها عالم الآثار الألماني هوغو أوبرماير في عام 1926، ولكن المنطقة غُمرت في عام 1963 في مشروع تنمية ريفية في ظل ديكتاتورية فرانسيسكو فرانكو.

ومنذ ذلك الحين أصبح مرئيًا بالكامل لأربع مرات فقط.

أحجار الجوع

وظهرت العديد من أحجار الجوع على طول ضفاف أكبر نهر في ألمانيا في الأسابيع الأخيرة.

ويحمل البعض التواريخ والأحرف الأولى من اسمها، وينظر البعض إليها مرة أخرى على أنها تحذير وتذكير بالمصاعب التي واجهها الناس خلال فترات الجفاف السابقة.

فالتواريخ المرئية على الأحجار التي شوهدت في Worms، جنوب فرانكفورت، و Rheindorf، بالقرب من ليفركوزن، شملت 1947 و 1959 و 2003 و 2018.

وتقوم فكرة هذه الحجارة على تسجيل أعوام الجفاف عندما تنحسر مياه النهر، على الصخور التي كانت تغمرها المياه. وهناك منحوتات أقدم تشير إلى موجات جفاف في أعوام 1417 و 1473، لكن هذه الأرقام تعرضت للتخريب بسبب رسو السفن على مر القرون.

وهناك أعوام أخرى سجلتها الأجيال السابقة مثل أعوام 1707 و 1746 و 1790 و 1893.

وكانت تلك الحجارة أحد مصادر دراسة بحثت في تاريخ الجفاف الذي ضرب تشيك بين عامي 1090 و 2012، باعتبارها بيانات كتابية.

نهر الدانوب

وانخفض نهر الدانوب، وهو أحد الأنهار العظيمة الأخرى في أوروبا، إلى أحد أدنى مستوياته منذ ما يقرب من قرن نتيجة للجفاف، مما كشف عن هياكل أكثر من 20 سفينة حربية ألمانية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية بالقرب من ميناء براهوفو الصربي.

وكانت السفن من بين المئات التي أغرقها أسطول ألمانيا النازية في البحر الأسود على طول نهر الدانوب في عام 1944 أثناء انسحابها من القوات السوفيتية المتقدمة، ولا تزال تعيق حركة المرور النهرية أثناء انخفاض مستويات المياه.

قنبلة حرب

وأعلنت إيطاليا حالة الطوارئ في المناطق المحيطة بنهر بو، في أواخر يوليو حيث تم اكتشاف قنبلة الحرب العالمية الثانية التي كانت تزن 450 كجم (1000 رطل) مغمورة في المياه المنخفضة لأطول نهر في البلاد.

وتم إجلاء حوالي 3000 شخص يعيشون بالقرب من قرية بورجو فيرجيليو الشمالية، بالقرب من مدينة مانتوا، بينما قام خبراء عسكريون -في وقت سابق من هذا الشهر- بإبطال مفعول العبوة التي صنعتها الولايات المتحدة.

كشف جفاف أوروبا عن:

إسبانيا - ظهور دائرة حجرية من عصور ما قبل التاريخ أطلق عليها اسم «ستونهنج الإسبانية» والتي عادة ما تغطيها مياه أحد السدود.

أحجار الجوع - على طول ضفاف أكبر نهر في ألمانيا في الأسابيع الأخيرة.

نهر الدانوب - كشف عن هياكل أكثر من 20 سفينة حربية ألمانية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية.

إيطاليا - تم اكتشاف قنبلة الحرب العالمية الثانية.