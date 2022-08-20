شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يخطط للتعاقد مع مدافع اليونايتد ضمن صفقة بوليسيتش! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي يسعي بقوة للتعاقد مع قائد اليونايتد ومدافعه هاري ماجواير خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، يأتي ذلك ضمن خطة" البلوز " فى تأمين خط دفاعه، بعد التعاقد مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

وكشفت التقارير أن نادي تشيلسي أكد أن اللاعب ليس للبيع، كما أن الفريق لن يعقد أي صفقات تبادلية مع نظيره "البلوز " بهذا الشكل، حيث أن اللاعب يعد من ركائز الفريق الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني ويرفض رحيله فى الفترة المقبلة.



موقف تشيلسي من رفض اليونايتد عرض ضم ماجاوير!

ويري مسئولي تشيلسي أن رفض الصفقة قد يدفع مسئولي الفريق لعدم الإستغناء عن لاعبه كريستيان بوليسيتش، لا سيما أن اليونايتد يستهدف التعاقد معه منذ فترة الطويلة، الأمر الذي قد يكون عاملًا أساسيًا فى فشل الصفقة.

وأوضح الصحفي جيمي جاكسون أن تشيلسي يسعي لعقد صفقة تبادلية مع اليونايتد يتم بموجبها إنتقال كريستيان بوليسيتش فى مقابل الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي المخضرم هاري ماجواير، الشئ الذي يرفضه مسئولي الشياطين الحمر.



ما الأسباب التي دفعت اليونايتد للرفض العرض؟

ويعد السبب الرئيسي وراء رفض العرض موقف اليونايتد المحرج فى الدوري الإنجليزي بعد خسارته أول جولتين وإحتلاله المركز الأخير فى جدول ترتيب المسابقة، إضافة أن الفريق يعاني من مشاكل دفاعية، حيث أنه ليس من الطبيعي أن يستغني الفريق عن أحد مدافعيه فى الموقف الحالي.