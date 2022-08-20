رقص رئيسة وزراء فنلندا يثير أزمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصاعد الجدل بشأن رقص رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في حفل، يشغل أذهان الشعب، فيما ظهر فيديو آخر لها وهي ترقص مع المغني الفنلندي أولافي أوسيفيرتا في ملهى ليلي في هلسنكي.

وواجهت مارين «36 عاما» انتقادات متصاعدة منذ ظهور فيديو لها قبل أيام، وهي ترقص مع بعض الأصدقاء المشاهير في منزل خاص قبل أن تزور حانتين.

وقالت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي «لقد شاهدت الفيديو بنفسي وأعتقد أن الأمر يشبه أن أحدا يقول شيئا لي».

وتابعت «أنا متزوجة، وأعتقد أنها مسألة تخص حياتي الشخصية، ولا أعتقد أن شيئا غير ملائم يحدث في ذلك الفيديو».