مقايضة بين طالبان وروسيا

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وذكرت سلطات حركة طالبان، إنه تجرى مناقشات مع روسيا حول استيراد مليون طن متري من المنتجات البترولية، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.وتردد أن طالبان اقترحت مبادلة الأعشاب الطبية والزبيب والمعادن، بمنتجات روسية، مثل النفط وسلع أخرى، بدلا من دفع أموال.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس الوفد، وزير التجارة والصناعة لدى طالبان، نورالدين عزيزي، قوله «إن كابول تحتاج إلى أكثر من أربعة ملايين طن من النفط».
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