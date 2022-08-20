شكرا لقرائتكم خبر مقايضة بين طالبان وروسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتفاوض وفد من حركة طالبان، برئاسة وزير التجارة والصناعة، في موسكو، مع مسؤولين روس وشركات خاصة لإبرام اتفاقيات تجارة بنظام المقايضة، لتعزيز علاقات التجارة الثنائية وجذب الاستثمار إلى أفغانستان.

وذكرت سلطات حركة طالبان، إنه تجرى مناقشات مع روسيا حول استيراد مليون طن متري من المنتجات البترولية، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وتردد أن طالبان اقترحت مبادلة الأعشاب الطبية والزبيب والمعادن، بمنتجات روسية، مثل النفط وسلع أخرى، بدلا من دفع أموال.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس الوفد، وزير التجارة والصناعة لدى طالبان، نورالدين عزيزي، قوله «إن كابول تحتاج إلى أكثر من أربعة ملايين طن من النفط».