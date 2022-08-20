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مقايضة بين طالبان وروسيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - يتفاوض وفد من حركة طالبان، برئاسة وزير التجارة والصناعة، في موسكو، مع مسؤولين روس وشركات خاصة لإبرام اتفاقيات تجارة بنظام المقايضة، لتعزيز علاقات التجارة الثنائية وجذب الاستثمار إلى أفغانستان.

وذكرت سلطات حركة طالبان، إنه تجرى مناقشات مع روسيا حول استيراد مليون طن متري من المنتجات البترولية، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وتردد أن طالبان اقترحت مبادلة الأعشاب الطبية والزبيب والمعادن، بمنتجات روسية، مثل النفط وسلع أخرى، بدلا من دفع أموال.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس الوفد، وزير التجارة والصناعة لدى طالبان، نورالدين عزيزي، قوله «إن كابول تحتاج إلى أكثر من أربعة ملايين طن من النفط».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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