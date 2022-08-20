10 قتلى في هجوم على فندق بمقديشو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤولون أمنيون في الصومال أمس، «إن عشرة أشخاص قتلوا عندما اقتحم مسلحون من حركة الشباب فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو». وقالت الشرطة «إن منفذي الهجوم فجروا عبوتين ناسفتين خارج فندق «حياة»، ثم اقتحموا المبنى وفتحوا نيران أسلحتهم، بحسب موقع الصومال الجديد الإخباري، وإذاعة شبيلي». وقامت وحدة خاصة من الشرطة بإنقاذ عشرات النزلاء والموظفين، وتواصل قوات الأمن محاولاتها لتحييد الإرهابيين الذين حوصروا داخل إحدى غرف الفندق. وقامت وحدة خاصة من الشرطة بإنقاذ عشرات النزلاء والموظفين، وتواصل قوات الأمن محاولاتها لتحييد الإرهابيين الذين حوصروا داخل إحدى غرف الفندق. يشار إلى أن فندق «حياة» موقع شهير يلتقي فيه موظفو الحكومة الفيدرالية، وهذا أول هجوم بهذا الحجم تشنه حركة الشباب في العاصمة مقديشو منذ تشكيل الحكومة الصومالية الجديدة.

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