إضراب يشل الحياة في مدينة الباب السورية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصاب إضراب عام أمس الحياة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي السوري، بالشلل، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي «إن الإضراب جاء حدادا على القتلى الذين قضوا جراء تعرض مدينة الباب لقصف مدفعي وصاروخي نفذته قوات النظام السوري أمس الأول، على أحياء سكنية وسوق شعبي».

وأشار المرصد إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 17، بينهم 6 أطفال و4 مجهولي الهوية، قضوا جراء قصف بري نفذته قوات النظام على مدينة الباب الخاضعة لنفوذ القوات التركية وفصائل غرفة عمليات «درع الفرات»، لافتا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 35 جريحا بعضهم بحالات خطرة.

وشهدت مدينة الباب عددا من الانفجارات، وعمليات القصف راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وتعد المدينة التي تسيطر عليها فصائل المعارضة خط تماس مع القوات الحكومية السورية في جنوبها وقوات قسد في شرقها، وتعد ثاني مدينة في ريف حلب الشرقي بعد مدينة منبج.