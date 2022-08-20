تركيا تقصف أربيل بطائرة مسيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر محلي في العراق أمس، بحدوث قصف تركي في محيط محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.
ونقلت وكالة «شفق نيوز» العراقية عن المصدر قوله «إن القصف استهدف منطقة تتحصن فيها عناصر من حزب العمال الكردستاني، في وقت مبكر صباح أمس، بناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران في أربيل».وأضاف المصدر «إن القصف كان بطائرة مسيرة، لكن لم يتم التعرف حتى الآن على حجم الخسائر». ووفق الوكالة «اندلعت أمس الأول حرائق في مراعي قريتين بقضاء العمادية شمال دهوك، نتيجة قصف مروحيات عسكرية تركية».
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