سيول السودان تضرب 1800 أسرة في دارفور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت سلطات ولاية شمال دارفور عن تضرر 1800 أسرة نازحة تقيم في معسكر «زمزم» من الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة على مدار اليومين السابقين، مشيرة إلى حاجة السكان لمساعدات عاجلة تساعدهم على تجاوز الأوضاع الإنسانية والصحية الحرجة.

وأكدت الغرفة التنفيذية لطوارئ الخريف بمحلية الفاشر على الحاجة الملحة للتدخلات العاجلة لتقييم حجم الأضرار الإنسانية بالمنطقة وبالمخيم، وتحديد كيفية معالجتها والبدء في إجراءات تقديم المساعدات العاجلة للعائلات المتضررة التي قد يزيد عددها إلى الآلاف، ووضع الخطط الوقائية الصحية المناسبة، إلى جانب العمل على حماية الأطفال من الغرق.

وتأثرت مناطق واسعة من السودان بصورة كبيرة بالأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تركت وراءها عشرات الضحايا، وتسببت بتدمير عشرات الآلاف من المنازل.

على صعيد متصل وجه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 25 مليون درهم، للمتضررين والنازحين بسبب السيول والفيضانات في السودان، وللمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس «تأتي توجيهات رئيس الإمارات في إطار تضامن دولة الإمارات وشعبها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف الراهنة».

وتهدف المساعدات الإغاثية إلى دعم الجهود السودانية وقدرات المؤسسات المعنية في احتواء التداعيات الإنسانية الناجمة عن السيول والفيضانات التي تعرضت لها مناطق واسعة في السودان.