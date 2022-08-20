100 ألف أسرة فلسطينية تستفيد من منحة قطر

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ولفت العمادي إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنها ستبدأ اليوم، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، صرف دفعة شهر أغسطس الحالي من المساعدات النقدية للأسر الفلسطينية «المتعففة» في قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» أمس، عن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قوله «المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.ولفت العمادي إلى أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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